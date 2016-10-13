У штабі АТО відповіли на заяву ватажка "ДНР" про "підбитий" вертоліт українських військових

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Навіть більше, ми не використовуємо бойові вертольоти в зоні АТО, ми використовуємо транспортні вертольоти, і то, лише в екстрених випадках для евакуації поранених», – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прокремлівські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на ватажка бойовиків так званої «ДНР» Олександра Захарченка про те, що бойовики нібито підбили вертоліт українських військових, який зміг приземлитися на підконтрольній Україні території.

«Вчорашні втрати і спроба атакувати нас вертольотом теж закінчилася невдало, він був збитий, але приземлився на їхній території», – цитує Захарченка прокремлівське інформаційне агентство «РИА Новости».