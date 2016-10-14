Порошенко завтра передасть ЗСУ чергову партію військової техніки

Президент України Петро Порошенко заявив, що завтра передасть Збройним силам чергову партію військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після церемонії прийняття урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.

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За його словами, кожний громадянин має право бачити техніку, в яку він інвестує щомісячно, відраховуючи податки.

"Ми будемо й надалі демонструвати громадянам результати роботи нашої оборонної промисловості. Завтра (15 жовтня) я продовжу традицію публічної передачі техніки та зброї до війська. На цей раз мова йде про бойової і транспортної авіації, ракетно-артилерійському озброєнні, танках, бойових машинах піхоти, бронетранспортерах, вантажних автомобілях і засобах тилового забезпечення", - заявив президент.