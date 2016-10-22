Українська сторона СЦКК розповіла, як домовляється з росіянами про "тишу" на Донбасі (відео)

Про це в інтерв’ю Громадському розповів керівник української сторони СЦКК генерал-майор Борис Кременецький.

"Я спілкуюся безпосередньо з російським генералом. Він відповідно виходить на ту сторону, я виходжу на керівництво або угрупувань, або антитерористичної операції. Ми домовляємося, в який час, як це краще зробити. У нас є можливість зупиняти вогонь від 50% до 70% випадків", — сказав Кременецький.

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Він пояснив, що з українського боку на лінії розмежування знаходяться 27 спостережних пунктів СЦКК, у восьми з них перебувають російські офіцери. "А вісім наших офіцерів є з того боку", — зазначив Кременецький.

"За словами російського генерала, він виходить на керівництво збройних формувань (бойовиків самоназваних "ДНР" та "ЛНР" — Ред.), але фактично він виходить на своїх колег, які під іншими прізвищами там працюють", — наголосив український генерал.