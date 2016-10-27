Місія ОБСЄ за день зафіксувала 193 вибухи в Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за 25 жовтня, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія відзначила, що кількість випадків порушення режиму припинення вогню, включаючи 193 вибухи, незначно зменшилася порівняно з 231 вибухом за попередній звітний період. Насильство було зосереджено в районі Авдіївки-Ясинуватої, де було зареєстровано понад 160 вибухів", - йдеться у звіті.

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Також відзначається, що в Луганській області СММ зафіксувала відносне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи два вибухи проти 11 вибухів, зареєстрованих 24 жовтня.

Крім того, зазначається, що СММ здійснювала моніторинг та сприяла проведенню ремонтних робіт на об'єктах життєзабезпечення.

"Неподалік від підконтрольного уряду села Оріхове (57 км на північний захід від Луганська) і підконтрольного «ЛНР» селища Донецький (49 км на захід від Луганська) члени місії спостерігали за проведенням ремонту залізничних колій. Вони бачили залізничний поїзд із двох локомотивів і 39 вагонів (завантажених щебнем, деревним матеріалом тощо), який рухався з підконтрольних уряду районів у напрямку підконтрольного «ЛНР» Донецького", - стверджують спостерігачі.