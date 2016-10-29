В ОБСЄ немає коштів на озброєну місію, можливо питання перейде до ООН - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розраховує, що питання розміщення спеціальної місії на Донбасі перейде від ОБСЄ до ООН, повідомляє "112 Україна".

Він зазначив, що пропозицій західних партнерів про озброєння спостережної ОБСЄ та збільшенні кількості її співробітників на 500-1000 осіб, недостатньо.

"Про це треба відкрито говорити, це крапля в морі, це не вирішення проблеми. Під час наведення порядку в Боснії було використано склад у кількості 60 тисяч осіб. Я, чесно кажучи, найбільше чекаю, що все-таки це питання перейде від ОБСЄ до ООН", - сказав Лою.

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Він зазначив, що в ОБСЄ можуть виникнути фінансові проблеми з роботою в Україні.

"Це дуже великі фінансові навантаження. Бюджет ОБСЄ зараз, якщо я не помиляюся, становить 170 мільйонів євро, з них 100 мільйонів євро – йде на підтримку України. І навряд чи будуть знайдені гроші. Можливо, є ймовірність, що якісь гроші будуть надходити від донорів ООН. Я цього не виключаю", - говорить заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" 20 жовтня сторони домовилися про введення озброєну місії ОБСЄ на Донбас.