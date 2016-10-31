СММ ОБСЄ за вихідні дні зафіксувала понад тисячу вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому на сайті сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія 29 жовтня зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, які склали майже 700 вибухів відносно близько 300 вибухів за день до того", - наголошується у звіті.

Водночас підкреслюється, що 30 жовтня СММ спостерігачі фіксували зменшення випадків порушення «режиму тиші», коли було зафіксовано 332 вибухи.

Читайте такожМісія ОБСЄ за день зафіксувала 193 вибухи в Донецькій області

Представники місії вказали, що порушення «режиму тиші» фіксували у районах населених пунктів Донецька, Авдіївки, Горлівки, Світлодарська, Широкиного, Саханки, Гнутового, Азова (раніше називалось Дзержинське), Зайченко, Ясинуватої та Орлівського.

Зазначається, що у Луганській області 29 жовтня було зафіксовано 60 вибухів у порівнянні з чотирма за день до того, а також заявлено про 36 вибухів, зафіксованих 30 жовтня.