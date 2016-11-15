З бійців зривало одяг та бронежилети: у госпіталі Дніпра розповіли про поранених із зони АТО

Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, пише Громадське радіо.

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"Один (боєць - УНІАН) - на апараті штучної вентиляції легень. Вкрай важкий. П’ятеро з них отримали поранення в районі Шахти Бутівка під час мінометного обстрілу. Міна була так близько, що у багатьох позривало одежу, бронежилети… Зараз тривають операції", - розповів Риженко.

За його словами, інші бійці в реанімації. Медики компенсують крововтрати, проводять заходи щодо знеболення. Задіяні кращі лікарі лікарні.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військовослужбовців отримали поранення.