З бійців зривало одяг та бронежилети: у госпіталі Дніпра розповіли про поранених із зони АТО

13:42, 15 листопада 2016
Війна
1784 2

П’ятеро бійців отримали поранення під час мінометного обстрілу шахти Бутовка, що на Донеччині.

Один боєць на апараті штучної вентиляції легень / УНІАН

Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, пише Громадське радіо.

Читайте такожМіноборони: Спецслужби РФ активізували спроби деморалізувати українських бійців у зоні АТО

"Один (боєць - УНІАН) - на апараті штучної вентиляції легень. Вкрай важкий. П’ятеро з них отримали поранення в районі Шахти Бутівка під час мінометного обстрілу. Міна була так близько, що у багатьох позривало одежу, бронежилети… Зараз тривають операції", - розповів Риженко.

За його словами, інші бійці в реанімації. Медики компенсують крововтрати, проводять заходи щодо знеболення. Задіяні кращі лікарі лікарні.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військовослужбовців отримали поранення

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter