З бійців зривало одяг та бронежилети: у госпіталі Дніпра розповіли про поранених із зони АТО
П’ятеро бійців отримали поранення під час мінометного обстрілу шахти Бутовка, що на Донеччині.
Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, пише Громадське радіо.
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"Один (боєць - УНІАН) - на апараті штучної вентиляції легень. Вкрай важкий. П’ятеро з них отримали поранення в районі Шахти Бутівка під час мінометного обстрілу. Міна була так близько, що у багатьох позривало одежу, бронежилети… Зараз тривають операції", - розповів Риженко.
За його словами, інші бійці в реанімації. Медики компенсують крововтрати, проводять заходи щодо знеболення. Задіяні кращі лікарі лікарні.
Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військовослужбовців отримали поранення.