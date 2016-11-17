Випробування нової української ракети: Бірюков розповів подробиці (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.

"Жахлива зброя, яка може літати на десятки кілометрів й влучає у центр кола з радіусом у 50 метрів. Багато десятків кілометрів. І в опорний пункт. Або на стоянку техніки. І несе смерть. Жахлива зброя, яка примудрилася викопати вихлопним струменем яму мені по пояс за 4 пуски", - розповів він, додавши, що ракету розробляло КБ "Луч".

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Бірюков зазначив, що для проведення стрільб був закритий сектор Чорного моря, але російські судна все одно спостерігали за проведенням випробувань.

"Що особливо приємно - північноординський сусід-відщепенець нам дико заздрить. Для проведення стрільб був закритий сектор Чорного моря. Так вони свої суденка пригнали стежити за випробуваннями з відстані. Адже суденки їх у коло з радіусом в 50 метрів легко вміщуються", - написав радник Порошенка.

Нагадаємо, 16 листопада радник президента України Юрій Бірюков опублікував відео випробувань нової точної української ракети.