На Луганщині за колишнім місцем проживання бойовика "ЛНР" виявлено схованку зі зброєю

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Луганській області, сьогодні, 19 листопада, схованку було виявлено під час санкціонованого обшуку на подвір’ї за місцем проживання літньої жінки у Лисичанську.

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За даними поліції, всього було виявлено 510 патронів калібру 5,45 мм, РПГ-26, РПГ- 22, РПГ-18, два снаряда до РПГ, 5 гранат Ф-1, 2 гранати РГД-6 та запали до них.

Оперативники встановили, що все це належить чоловіку, який з донькою господарки проживав у цьому будинку до червня 2014 року, а потім вступив до лав бандформування «Призрак», де й досі бере участь у воєнних діях.

Вилучене направлено на експертизу.

Факти внесені до ЄРДР та кваліфіковані за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.