Завтра у Дебальцевому окупанти планують влаштувати провокації, можливі жертви - штаб АТО

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

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"Буде створено картинку для проросійських ЗМІ, де покажуть масові мітинги, на які звозитимуть людей зрізних міст та сіл. Окупанти на бойовій техніці з розпізнавальними знаками України на бортах та жовто-блакитними прапорами, переодягнені у військову форму українського зразка, намагатимуться дискредитувати Збройні сили України та Мінські домовленості", - йдеться у повідомленні.

У штабі підкреслюють, що можливі жертви серед мирного населення, тому людям треба бути дуже обережними, бо окупанти ладні піти на все, аби Дебальцеве не повернулося до мирного життя в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи "Інформаційний спротив", серед бойовиків "ДНР" поширюються чутки про те, що на початку грудня російсько-терористичні війська планують проведення масштабного наступу на Дебальцевському, Маріупольському та Авдіївському напрямках.