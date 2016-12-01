На Маріупольському напрямку знову гаряче: бойовики гатили із забороненої зброї

Минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. По Широкиному вогонь вів і танк", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку окупанти з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської. А на Донецькому – по наших позиціях в поблизу Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.