Генштаб ЗСУ показав, як проходять ракетні стрільби поблизу Криму (фоторепортаж)

13:58, 01 грудня 2016
Війна
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1 грудня неподалік населеного пункту Олександрівка у Херсонській області на тимчасовому майданчику розпочалася практична фаза контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності. 

Про це повідомили у прес-центрі Командування Повітряних Сил ЗС України.

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За випробуваннями спостерігає начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко.

Зенітні ракетні війська України в рамках навчань біля Криму відпрацьовують пуски керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 “Рейс”, які імітують політ “крилатої ракети”.

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