Генштаб ЗСУ показав, як проходять ракетні стрільби поблизу Криму (фоторепортаж)

1 грудня неподалік населеного пункту Олександрівка у Херсонській області на тимчасовому майданчику розпочалася практична фаза контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності.

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