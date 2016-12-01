Генштаб ЗСУ показав, як проходять ракетні стрільби поблизу Криму (фоторепортаж)
13:58, 01 грудня 2016Війна
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1 грудня неподалік населеного пункту Олександрівка у Херсонській області на тимчасовому майданчику розпочалася практична фаза контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності.
Про це повідомили у прес-центрі Командування Повітряних Сил ЗС України.
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За випробуваннями спостерігає начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко.
Зенітні ракетні війська України в рамках навчань біля Криму відпрацьовують пуски керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 “Рейс”, які імітують політ “крилатої ракети”.
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