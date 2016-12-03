Через негоду літак з пораненими бійцями АТО не зміг долетіти до Львова (відео)
14:12, 03 грудня 2016Війна
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11 поранених військовослужбовців доправили медичним літаком у Вінницю до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.
Через негоду літак із пораненими бійцями АТО не долетів до Львова / Фото УНІАН
Бійців збиралися перевезти з Дніпровського шпиталю до Львівського, проте через погані погодні умови борт вимушений був сісти у Вінниці, передає 5 канал.
Трьох бійців з пораненням різного ступеню важкості одразу забрали до реанімації.
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"Троє надійшли до реанімаційного відділення з різними ступенями важкості, один у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, інші - зараз іде медичне сортування", - зазначив начальник Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Сергій Петрук.
Загалом у Вінницькому шпиталі нині перебуває близько 40 військовослужбовців.
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