Через негоду літак з пораненими бійцями АТО не зміг долетіти до Львова (відео)

Бійців збиралися перевезти з Дніпровського шпиталю до Львівського, проте через погані погодні умови борт вимушений був сісти у Вінниці, передає 5 канал.

Трьох бійців з пораненням різного ступеню важкості одразу забрали до реанімації.

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"Троє надійшли до реанімаційного відділення з різними ступенями важкості, один у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів, інші - зараз іде медичне сортування", - зазначив начальник Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Сергій Петрук.

Загалом у Вінницькому шпиталі нині перебуває близько 40 військовослужбовців.