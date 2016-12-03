Наслідки бойових дій на Донбасі: за добу поранено шестеро військових

13:11, 03 грудня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції шестеро українських військовослужбовців отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, проте шестеро військових було поранено", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби внаслідок військових дій на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще троє зазнали поранень.

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