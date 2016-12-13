"Міна прилетіла в яму, де був розрахунок міномета": Харківщина прощається з трьома загиблими бійцями АТО (фото)

10 грудня, обороняючи українські позиції у Донецькій області, під ворожий обстріл артилерії потрапив мінометний розрахунок 92-ї бригади, передає Об'єктив.

На місці загинули одразу троє бійців – старший солдат Віктор Клименко, 1978 р.н, солдат Володимир Шоломинський, 1983 р.н. та старший солдат Андрій Лелякін, 1982 р.н.

Ще один боєць - молодший сержант Олександр Литченко залишився живим. Його від смерті врятував побратим – Володимир Шоломинський. Боєць своїм тіло закрив товариша від осколків снаряда. У загиблих бійців залишилися діти.

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Як розповів Олександр Литченко, головний сержант 3-ї мінометної батареї із матеріального забезпечення 92-ої бригади, бійці загинули героїчно.

"10 числа почався обстріл, а оскільки ми - мінометна батарея - нас за Мінськими домовленостями вивели з лінії зіткнення далеко - ми були за 2 години їзди. Почався дуже сильний, інтенсивний обстріл. Нам прийшов бойовий наказ виїхати на допомогу. Ми виїхали на позицію, отримали координати. Тільки навелись - і прилетіла з непідконтрольної території ворожа міна. Вона прилетіла прямо в яму, де стояв в окопі міномет, де був розрахунок міномета. Володимир Шоломинський - він прикрив собою, своїм тілом мене. Всі осколки, все основне він забрав із собою. Мене тільки вибуховою хвилею відкинуло", - згадав подію Литченко.

За словами заступника командира 3-го механізованого батальйону 92-ї бригади підполковника Олександра Солов'яна, загиблі бійці повинні були повернутися додому буквально через пару місяців. Всі вони служили за контрактом, який підписали на півроку.

Сьогодні поховають Шоломинського. А завтра - двох інших бійців.