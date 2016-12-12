На Харківщині попрощаються з трьома загиблими бійцями
20:42, 12 грудня 2016Суспільство
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У вівторок, 13 грудня, під Харковом попрощаються із загиблими військовими 92-ї окремої механізованої бригади.
Прощання відбудеться о 10.00 на плацу 92-ї бригади в Башкирівці / Фото: nakipelo.ua
Про це KHARKIV Today повідомила прес-офіцер Олеся Гузун.
Троє бійців загинули 10 грудня в Донецькій області під час мінометного обстрілу бойовиків.
Прощання відбудеться о 10.00 на плацу 92-ї бригади в Башкирівці.
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«Буде оркестр і військовий караул. Крім родичів і товаришів по службі загиблих на прощання приїде боєць 92-ї бригади, якого під час бойового завдання врятував один із загиблих», - розповіла Олеся Гузун.
Всі троє загиблих – уродженці Харківської області, проживали у Вовчанському, Первомайському та Барвінківському районах.
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