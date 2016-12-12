На Харківщині попрощаються з трьома загиблими бійцями

Про це KHARKIV Today повідомила прес-офіцер Олеся Гузун.

Троє бійців загинули 10 грудня в Донецькій області під час мінометного обстрілу бойовиків.

Прощання відбудеться о 10.00 на плацу 92-ї бригади в Башкирівці.

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«Буде оркестр і військовий караул. Крім родичів і товаришів по службі загиблих на прощання приїде боєць 92-ї бригади, якого під час бойового завдання врятував один із загиблих», - розповіла Олеся Гузун.

Всі троє загиблих – уродженці Харківської області, проживали у Вовчанському, Первомайському та Барвінківському районах.