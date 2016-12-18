До Дніпра направили два борти з пораненими на Донбасі військовими
11:40, 18 грудня 2016Війна
2995 2
До Дніпра направили ще два борти із пораненими у зоні АТО військовими.
Поранених доставляють до Дніпра / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
Читайте такожЗ бійців зривало одяг та бронежилети: у госпіталі Дніпра розповіли про поранених із зони АТО
"Ми маємо вибір як провести вихідні, Захисники - ні , бліндажи, окопи, позиції... Сьогодні (17 грудня - Ред.) дві евакуації - хворі, травмовані, поранені", - йдеться у її повідомленні.
Нагадаємо, раніше у зоні проведення АТО в Донецькій області бойовики обстріляли чергу на контрольному пропускному пункті в'їзду/виїзду "Майорськ", унаслідок чого загинула одна людина і ще одну поранено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter