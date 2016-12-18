До Дніпра направили два борти з пораненими на Донбасі військовими

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Читайте такожЗ бійців зривало одяг та бронежилети: у госпіталі Дніпра розповіли про поранених із зони АТО

"Ми маємо вибір як провести вихідні, Захисники - ні , бліндажи, окопи, позиції... Сьогодні (17 грудня - Ред.) дві евакуації - хворі, травмовані, поранені", - йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, раніше у зоні проведення АТО в Донецькій області бойовики обстріляли чергу на контрольному пропускному пункті в'їзду/виїзду "Майорськ", унаслідок чого загинула одна людина і ще одну поранено.