На Донбасі йде боротьба за "сіру зону" - ОБСЄ

В зоні АТО на сході України ведеться боротьба за контроль над так званою "сірою зоною". Про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, пише "Німецька хвиля".

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За його словами, і українські військові, і бойовики продовжують просуватися так званою "лінією розмежування", територією, яка за мінськими угодами має залишатися нейтральною. Це підтверджують спостерігачі ОБСЄ.

"Вони займають нові позиції на територіях, просуваючись ближче одна до одної вздовж лінії розмежування", - пояснив Хуг.

Про це говорить і голова зовнішньополітичного комітету Європарламенту Ельмар Брок. Він відзначив, що через відведення важкого озброєння "виникла сіра зона, в яку зараз проникають солдати з обох сторін, наближаючись на відстань досягнення стрілецької зброї. Це, звісно, призводить до прямої боротьби, у якій гине дедалі більше людей".

Довідка

Мінська тристороння угода про припинення вогню у двох східних областях України була укладена 5 вересня 2014 року. 19 вересня в Мінську представниками України, а також невизнаних терористичних груп "ДНР" і "ЛНР" за посередництва представника Росії був укладений меморандум, який передбачає на виконання п. 1 Протоколу, крім інших заходів, покликаних закріпити домовленості про двостороннє припинення застосування зброї: відвід важкого озброєння (калібром понад 100 мм) на 15 км від лінії зіткнення сторін за станом на дату підписання меморандуму та формування тим самим зони безпеки, заборони на польоти бойової авіації і БПЛА і на встановлення мінно-вибухових загороджень у цій зоні безпеки.

Також у вересні розпочала роботу робоча група спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і поетапної стабілізації лінії розмежування сторін на Сході України, до складу якої увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ і 76 військовослужбовців ЗС РФ на чолі з заступником головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-лейтенантом Ленцовим А. В.

Дебальцеве та околиці за підсумками других Мінських переговорів офіційно були визнані як підконтрольні Україні, попри це бойовики відмовились повертати їх.

Після виходу наших військ з Дебальцевого (в лютому 2015 року), умовна "лінія розмежування" на цій ділянці фронту дійсно має форму дуги, що оперізує Луганське й спирається із заходу на Вуглегірське водосховище.

Складний, з перепадами висот рельєф місцевості й досить значне віддалення від населених пунктів у поєднанні з небажанням противника окопуватися у голому степу дав певний оперативний простір сил ЗСУ, й тактика "повзучого наступу" на цій ділянці приносила позитивні "дивіденди" ще з лютого 2016.

У грудні 2016 українські військові звільнили від терористів Новолуганське в районі Світлодарської дуги.