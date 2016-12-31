Українських воїнів в АТО з новорічними святами привітали львівські колядники (фото)

Творча група 58 будинку офіцерів (м. Львів) привітала воїнів—учасників антитерористичної операції на сході країни з Новорічними святами. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Щоб підтримати українських військовослужбовців колектив подолав півтори тисячі кілометрів.

Як розповів начальник будинку офіцерів Віталій Провозін, до презентованої святкової концертної програми увійшли українські народні пісні, колядки, гумор та новорічні вітання.

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«Під час новорічного туру ми плануємо відвідати чимало військових підрозділів, які захищають Україну у районі проведення антитерористичної операції, — повідомив офіцер. — Крім того ми передамо воїнам багато подарунків від львівських волонтерів. Це солодощі, вареники, м’ясні, ковбасні вироби, тощо».

Повідомляється, що перший концерт пройшов з аншлагом.

«Гучними оплесками військовослужбовці вітали артистів, з вдячністю дарували їм квіти, разом співали та танцювали» - повідомили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, українські бійці з передової привітали свої сім’ї та українців з Новим роком.

Насамперед, бійці бажають українцям мирного неба та щастя, та обіцяють повернутись з перемогою.

"Бажаю всім щастя, здоров'я і якнайшвидшого закінчення війни", - сказав один з військових.