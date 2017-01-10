Пошкоджену у боях із ЗСУ військову техніку бойовиків ремонтують у Росії – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив», посилаючись на свої оперативні дані.

Повідомляється, що на заміну пошкодженої техніки завозиться відремонтована або нова техніка з території Ростовської області РФ.

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«Дана ситуація викликана вкрай низькою якістю ремонтних робіт, які проводяться на території «днр» «ремонтниками» з числа місцевих жителів, які працюють під керівництвом фахівців з РФ», – пояснює «ІС».

Раніше повідомлялося, що в прикордонних з Росією районах так званої «ДНР» відзначається значна активізація ФСБ РФ по вербуванню населення.