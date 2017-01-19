Треба визначити завдання для озброєної місії ОБСЄ перед оцінюванням необхідності її запровадження - Хуг

Про це він сказав під час брифінгу в Маріуполі.

Хуг, відповідаючи на запитання, чи є необхідність в озброєнні спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі, заявив, що для початку необхідно визначити завдання озброєної місії.

«Питання полягає в тому, що в першу чергу потрібно знайти відповідь: яким буде завдання цього озброєного компонента місії. І тільки потім можна було би зробити оцінку. Але завдання повинно бути визначене країнами-учасниками ОБСЄ», – заявив Хуг.

Він додав, що треба відповісти на багато запитань перед тим, як оцінка потреби озброєного компоненту місії може бути зроблена.

Хуг сказав, що не може більше обговорювати цю тему, бо не він вирішує, якими будуть обов’язки такої місії. Однак перший заступник глави СММ ОБСЄ зауважив, що відповідні ініціативи прозвучали, й Постійна рада ОБСЄ у Відні повинна в подальшому шукати можливий консенсус щодо цих пропозицій та їх реалізації.

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Хуг наголосив, що Спеціальна моніторингова місія не приймає рішення про озброєний компонент місії або розміщення нової озброєної місії на Донбасі.

«Це рішення, яке повинні прийняти всі 57 країн-учасниць ОБСЄ. Вони повинні знайти консенсус у цьому питанні», – заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2016 року на той момент спеціальний представник федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ 2016 року та координатор міжсуспільного співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами «Східного партнерства» Гернот Ерлер заявив, що Україна пропонує, щоби до поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі увійшло 18–20 тис. осіб.

29 листопада в Мінську за підсумками зустрічі голів МЗС країн «нормандської четвірки» міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про воєнізовану місію ОБСЄ на сході України «ніхто не думає, питання вже не актуальне».

Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що згоди про виведення російських військ з окупованої території Донбасу немає, Україна наполягає на запровадженні озброєної поліцейської місії.