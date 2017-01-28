Окупанти обстріляли із БТРів Широкине, одного українського військового поранено – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що окупанти дещо зменшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ з важкого озброєння.

«На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку та Новотроїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї - Широкине, Талаківку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. По Широкином неодноразово стріляли БТРи противника», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, на Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці та Троїцькому.

«На Луганському напрямку терористи з гранатометів обстрілювали Троїцьке», - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, троє військовослужбовців були поранені.

"За добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, троє наших військовослужбовців отримали поранення", - сказав Мотузяник.