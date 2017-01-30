Загострення боїв на Донбасі: російський куратор бойовиків повідомив про втрати "ДНР"

Російський куратор бойовиків так званої "ДНР" Олександр Жучковський на своїй сторінці у соцмережі повідомив про ліквідованих терористів.

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"Втрати з точністю до людини вказати складно - дані, як завжди, суперечливі. Наскільки мені відомо від товаришів, ополченців загинуло не менше десяти, поранених на лінії фронту близько трьох десятків. Це відносно малі втрати, враховуючи високу інтенсивність військових дій", - стверджує він.

Жучковський зазначив, що бойовики застосовують реактивну артилерію, причому не тільки "Гради", але й "Урагани".

Раніше в розвідці при Міноборони України повідомили, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.