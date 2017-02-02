Бойовики періодично обстрілюють підконтрольні їм території для залякування населення – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

Відзначається, що відбуваються обстріли з метою залякування населення на підконтрольних російським окупаційним військам територіях і дискредитації ЗС України.

Здійснюють обстріл артилерійські підрозділи «6-го окремого механізованого полку», «7-ї окремої мотострілкової бригади», «артилерійської бригади 2 АК ЛНР».

Як стверджує «ІС», зафіксовано обстріл по Кадіївці (кол. Стаханов) та Первомайську.

Обстріл фіксувалися в період з 23 по 30 січня.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції. Увечері 1 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.