Український генерал назвав причини активізації бойовиків поблизу Авдіївки (відео)

Тут потрібно розглядати два підходи, розповів в інтерв'ю Апострофу екс-заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, перший пов'язаний з тим, що Путін використовує бойові дії в принципі і їхню активізацію, щоб вплинути на ситуацію, як він вважає, на міжнародній арені.

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"Другий аспект – суто воєнний. Він полягає в тому, що за останній час підрозділах ЗСУ вдалося на всіх напрямках, проводячи контратаки, захопити частину територій, які за Мінським домовленостям і повинні контролюватися Україною, але займають їх проросійські терористи", - зазначив генерал.

Романенко розповів, що наші військові відбивають певні висоти та райони: саму промзону Авдіївки, територію на Світлодарській дузі, де взагалі підійшли близько 6 кілометрів до Дебальцевого.

Тому, продовжив генерал, бойовики вирішили провчити Україну: зосередили свої резерви й почали інтенсивне ведення бойових дій, щоб відбити всю промзону.

"Але це їм не вдалося, незважаючи на накази з Москви, зосередження ударних сил і перекидання туди російського спецназу. Тоді бойовики почали обстрілювати Авдіївку, щоб посіяти паніку серед мирного населення. З іншого боку, вони обстрілюють околиці Донецька і сам Донецьк, щоб показати, що так нібито діє Україна", - підсумував екс-заступник начальника Генштабу.