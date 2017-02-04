Проросійські терористи знову обстріляли з артилерії Сартану

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Наразі селище об’їжджає сартанська група швидкого реагування. Інформації щодо кількості руйнувань та жертв серед мирного населення наразі немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що половина селища знеструмлена. Є пошкодження будинків.

Попередньо відомо, що снаряди впали приблизно у тому ж районі, що й під час ранкового обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок. В одній з квартир В знаходилась мати та п'ятеро дітей віком від 5 років і старше.