Проросійські терористи знову обстріляли з артилерії Сартану
01:31, 04 лютого 2017Війна
661 0
Близько 23.00 терористи нанесли артудар по селищу Сартана Кальміуського району Маріуполя.
Бойовики вдруге обстріляли з артилерії Сартану / фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"Наразі селище об’їжджає сартанська група швидкого реагування. Інформації щодо кількості руйнувань та жертв серед мирного населення наразі немає", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСитуація в Авдіївці залишається напруженою, бойовики гатять з важкого озброєння – штаб АТО
Зазначається, що половина селища знеструмлена. Є пошкодження будинків.
Попередньо відомо, що снаряди впали приблизно у тому ж районі, що й під час ранкового обстрілу.
Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок. В одній з квартир В знаходилась мати та п'ятеро дітей віком від 5 років і старше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter