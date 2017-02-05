В Авдіївці зберігається режим тиші, ведуться відновлювальні роботи – місія ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Twitter.

«Нарешті розпочалися відновлювальні роботи. Спостережна місія продовжує підтримувати локальне припинення вогню. Треба це продовжувати», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, виникли проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працювала Донецька фільтрувальна станція.

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3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.

Вдень 3 лютого голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що бригади електромонтажників напередодні, 2 лютого, почали ремонт на місці прориву одного із вводів ЛЕП. 4 лютого зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки, однак ремонтні роботи не вдалося здійснити через прицільний вогонь окупантів.

Сьогодні, 5 лютого, у ДСНС повідомили, що в квартирах жителів міста є тепло, вода подається за графіком, втім відновити електропостачання поки що не вдається.