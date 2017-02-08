Російські телеканали та провокатори серед місцевих: у розвідці розповіли про намагання бойовиків дискредитувати сили АТО

У зоні проведення антитерористичної операції російське окупаційне командування активізувало заходи з дискредитації української армії.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Російське окупаційне командування активізувало заходи щодо створення провокаційних матеріалів, спрямованих на дискредитацію сил АТО та звинувачення у порушенні Мінських домовленостей», - зазначається у повідомленні.

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Зокрема, на Донецькому та Маріупольському напрямках у зоні АТО залучаються знімальні групи провідних російських телеканалів, які для створення резонансних матеріалів використовують спеціально підготовлених провокаторів з числа місцевих мешканців.

Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 89 разів обстріляли позиції сил АТО, троє українських військових поранено, троє – травмовано.

Лише на Донецькому напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому – БМП.