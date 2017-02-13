На Донбасі російські пропагандисти готують постановочні сюжети про дотримання бойовиками режиму "тиші" - розвідка

Російсько-окупаційні пропагандисти готують зйомки постановочних сюжетів про ситуацію на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає підрозділи 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ для зйомок постановочних пропагандистських відеосюжетів, з метою дезінформації про дотримання противником режиму повного припинення вогню у районі Ясинуватої та Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

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У той же час повідомляється, що бойовики у порушення домовленостей щодо повного припинення вогню здійснювали демонстраційні (провокаційні) обстріли із застосуванням мінометів (82-мм, 120-мм), озброєння та стрілецької зброї позицій підрозділів сил АТО на Авдіївському, Курахівському та Маріупольському напрямках.

Як повідомляв УНІАН раніше, під Пікузами дві групи бойовиків намагалися відтіснити українських військових із займаних ними позицій.

"В районі Пікузи (колишнє Комінтернове - УНІАН.) противник після мінометного обстрілу спробував відтіснити бойову охорону ЗСУ на північний захід від селища силами двох дрібних піхотних груп – по 10-12 осіб, при підтримці вогню великокаліберних кулеметів", - йдеться у зведенні військових експертів групи "Інформаційний спротив".