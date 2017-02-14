Окупанти із танків, БМП та БТРів обстріляли Водяне, одного нашого бійця поранено - штаб АТО

Російсько-окупаційні війська вперто порушують режим тиші, обстрілюючи наші позиції з важкого озброєння. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів – Піски. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке.

«З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне.

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«З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. Також по Широкиному вели вогонь БМП та снайпер», - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського, Валуйського, Новоолександрівки та Станиці Луганської.

Загалом зафіксовано 72 обстріли. Одного нашого військового поранено.

Як повідомляв УНІАН раніше, після значних втрат під Авдіївкою, бойовики поповнюють передову найманцями з Кавказу: прямо навпроти позицій ЗСУ тепер стоять дагестанці, а у другій лінії ворожої оборони пліч-о-пліч із російськими кадровиками ще й "кадирівці".