На Донбасі снайпер ліквідував російського контрактника (фото)

Контрактник з Благовєщенська був знищений унаслідок пострілу снайпера, передає 2x2.su.

Читайте такожУ боях під Авдіївкою ліквідовано російського найманця з "батальйону "Сомалі"

Джерела розповіли виданню, що амурчанин Олександр Круогла поїхав як найманець до України рік тому. Наразі вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину. Ховати ліквідованого амурчанина будуть в селі Марково Благовіщенського району. Тут він народився і виріс.

"Коли його привезуть, поки не відомо. Оскільки Марково - прикордонна зона, у село на похорон пускатимуть тільки за паспортами. Деканат факультету, на якому він навчався, запропонував виділити автобус", – розповіло джерело.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Авдіївкою Донецької області українськими воїнами знищений російський снайпер Олександр Чеберов з позивним "Скіф".