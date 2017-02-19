Військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомляв, що минулу добу 18 лютого дев'ять військовослужбовців зазнали поранень і травм, один військовослужбовець зник безвісти.