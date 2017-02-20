Під Авдіївкою стався бій: окупанти намагалися таємно зайти у фланг передових позицій ЗСУ – Тимчук

Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«На ділянці Піски-Авдіївка - «традиційно» масовані мінометний обстріл з боку окупантів з 120- і 82-міліметрових мінометів, комплексне застосування станкових гранатометів (типу АГС-17 і СПГ-9/9М) з крупнокаліберними кулеметами», - зазначив він.

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«На ділянці між «Царським Полюванням» і повітряним стволом шахти «Путилівська» - бойове зіткнення, група окупантів (до 10 осіб) намагалася таємно зайти у фланг передових позицій сил АТО, була виявлена і після нетривалого вогневого контакту із застосуванням ручних гранатометів відступила під вогнем бойової охорони ВСУ на вихідний рубіж», - додав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські військові на Донбасі зафіксували 62 ворожі обстріли.