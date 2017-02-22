На лінії зіткнення у зоні АТО перебуває 37 тисяч українських військових - Полторак

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, про це на оперативному зборі керівного складу ЗСУ заявив міністр оборони Степан Полторак.

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За його словами, решта особового складу перебуває на бойовому чергуванні, у навчальних центрах, на полігонах, де вивчає здобутий досвід.

«Ми маємо чітке усвідомлення, що нам треба зробити, щоб виконати завдання з реформування (армії – ред.)на 2017 рік», - наголосив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що у складі так званих «армійських корпусів» перебуває 3,5 тис. кадрових військових збройних сил РФ.