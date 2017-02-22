Розвідка назвала імена трьох росіян, які приїхали воювати за "ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління розвідки при Міноборони України.

"Встановлено, що у військовому комісаріаті м.Макіївка оформлювались документи на призов групи російських громадян: Сергєєв Є.А. з Татарстану; Бузаєв С.Х. з Осетії; Рибочкін А.А. з м.Самара", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у ЗС РФ продовжується відбір офіцерів для ротації у з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. Командуванням Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі та відібрані кандидатами для вступу на навчання у воєнні навчальні заклади оперативного і стратегічного рівнів.

"Разом з тим, продовжується практика відбору офіцерів, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення, і тому виявили бажання реабілітуватись шляхом участі у бойових діях", - розповіли у розвідці.