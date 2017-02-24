В Авдіївці водопостачання здійснюватиметься в аварійному режимі

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив у Facebook.

«Працівникам КП "Вода Донбасу" разом с ДСНС вдалось відновити водопостачання в мережу в аварійному режимі з резерву. Вода постачатиметься за графіком: 4 години та 6 годин у першій та у другій половині дня відповідно. Для відновлення фільтрувальної станції і прориву трубопроводу у «сірій зоні» після обстрілу чекаємо режиму тиші», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, КП «Компанія «Вода Донбасу» заявила, що через обстріли прийнято рішення зупинити сьогодні роботу Донецької фільтрувальної станції, оскільки об'єкти станції зазнали значних пошкоджень.

ДФС поставляє воду в населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак. За час військових дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.