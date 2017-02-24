Місія ОБСЄ зафіксувала близько 500 вибухів у Донецькій і Луганській областях

Про це йдеться у звіті місії за 23 лютого станом на 19:30.

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"Спеціальна моніторингова місія задокументувала схожу кількість порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, але більше вибухів (460), у порівнянні з попереднім 24-годинним періодом (420 вибухів). СММ рано вранці 23 лютого зафіксувала більше 300 вибухів впродовж менш ніж двох годин у контрольованому урядом України Світлодарську (57 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Разом з тим, у Луганській області спостерігачі задокументували більше порушень режиму припинення вогню. Зокрема, було зафіксовано 41 вибух порівняно з 20 у попередні 24 години.