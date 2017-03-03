"ДНР" оприлюднила список "націоналізованих" українських підприємств

Серед об'єктів такі промислові гіганти, як Єнакіївський металургійний завод і його макіївська філія, Харцизький трубний завод, Алчевський коксохімічний завод, Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, "Концерн Стирол", підприємства компанії ДТЕК, "Донецьксталь-Металургійний завод", шахта "Комсомолець Донбасу", шахта ім. А. Ф. Засядька, Зуївська ТЕС.

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Крім цього, до переліку "віджатих" увійшли "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА", стадіон "Донбас Арена" та інші.

З повним списком "націоналізованих" українських підприємств на окупованій території Донецької області можна ознайомитися за посиланням.

Раніше ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що бойовики захопили близько 40 підприємств на окупованій території Донбасу.