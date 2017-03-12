Вода в Авдіївці подається за графіком – Жебрівський

Про це повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він поінформував, що зранку в Авдіївці відносно спокійно.

Жебрівський додав, що «вода в міських резервуарах є, подаємо в мережі за графіком. У місті також є достатня кількість ємностей для питної води».

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Як повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, теплопостачання міста здійснюється у штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення - міська лікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), міськвиконком, відділ поліції, 14-поверховий житловий будинок, школа № 7, КНС - забезпечені електроенергією від генераторів ДСНС.

Для очищення території міста від вибухонебезпечних предметів направлено піротехнічну групу ДСНС. Попередньо ремонтно-відновлювальні роботи проводитимуться ТОВ «ДТЕК високовольтні електромережі» за наявності коридору та гарантії безпеки працівників.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 березня, внаслідок обстрілів окупантів вкотре було пошкоджено високовольтну лінію електропередач, щопризвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.