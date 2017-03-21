Експерт назвав причини посилення військового й морського угруповання російських військ в окупованому Криму

Для Росії перекидання нових підрозділів і кораблів, військові навчання і маневри дозволяють зайвий раз підкреслити сам факт свого розпорядження анексованим півостровом, показати себе єдиним "господарем ситуації". Про це військовий експерт Дмитро Тимчук розповів в інтерв'ю "Апострофу", коментуючи причини посилення військового й морського угруповання військ РФ в окупованому Криму.

Друга обставина, що викликає посилення російського контингенту в Криму, це конфронтація з НАТО, яке присутнє в акваторії Чорного моря. На думку Тимчука, і в цьому випадку Москва переслідує більшою мірою демонстраційні цілі.

Нарешті, експерт звертає увагу на значення війни в Сирії, оскільки, використовуючи Крим, росіянам зручніше перекидати в цю країну війська, техніку та необхідне їм постачання.

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Мілітаризація Криму, як вважає Тимчук, значною мірою залежить від ходу сирійської війни. У разі ослаблення російського участі у сирійському конфлікті і в Криму можна очікувати відповідних наслідків.

Що стосується власне військового значення окупованого Криму для бойових дій у Чорному морі, то особливості цього театру й можливості сучасної зброї, вважає Тимчук, роблять розміщення великої угруповання на півострові безглуздим.

Нагадаємо, 20 березня на полігоні Опук в окупованому Криму почалися масштабні командно-штабні навчання Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії з бойовою стрільбою.