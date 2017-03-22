Доба в АТО: 76 ворожих обстрілів, Авдіївку і шахту Бутівка бойовики накривали вогнем з танків

Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. За минулу добу бойовики 76 разів обстрілювали позиції українських військових.

Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог проявив під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим і шахтою Бутівка. Протягом доби ворог практично не припиняв обстріл з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, великокаліберних кулеметів і гранатометів, йдеться в повідомленні.

Захисників Авдіївки і шахти Бутівка бойовики обстрілювали з танків, а по позиціях під Зайцевим бив з артилерійських систем.

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На Луганському напрямку, гаряче було під Золотим, Новозванівкою і Кримським. Ворог обстрілював українських захисників з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Під вечір бойовики застосували 120-мм міномети.

На Маріупольському напрямку ворог також активно застосовував заборонену Мінськими угодами зброю. Позиції під Широкіним, Лебединським і Красногорівкою ворог обстрілював з 120-мм мінометів, кулеметів і гранатометів різних систем. Захисників Новтороїцького російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122-мм. По захисникам Мар'їнки бив танк.