"Йшов на бій з молотком замість руки": на Донбасі вбили актора-бойовика з "чистилища" (відео)

У селі Пікузи (Комінтернове) на Донеччині вбили російського актора і бойовика по кличці "Кедр" Єркіна Ісманова, повідомляють у групі сепаратистів в соціальній мережі "ВКонтакте".

Уродженець Узбекистану, за його розповідями російським ЗМІ, почав воювати на Донбасі з самого початку боїв - з липня 2014 року, пише ТСН.

Він мав досвід бойових дій у Чечні і жив у Москві, де працював актором. Грав у основному підсудних елементів - кримінальника в СІЗО у фільмі "Краплений", засудженого власника евакуатора в стрічці "Пасічник". Фото з відомими акторами, зокрема зіркою серіалу "Інтерни" Христиною Асмус, він хвалився на своїй сторінці в соцмережі. Також стверджував, що фільм "Чистилище" про війну в Чечні заснований на його власній історії.

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За даними "Миротворця", до 2012 року "Кедр" відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Тіло терориста вкрите тюремними татуюваннями, а замість руки у нього протез з штик-ножем. На камери він розповідав, що нібито йшов на "бій з укропами" з молотком замість руки. Бойовик також визнав, що українські "кіборги" гідні поваги.

Також прізвище Ісманова є в розшуках російських силових органів. Як саме загинув терорист, не уточнюється. Дата смерті – 3 квітня 2017 року.

Як повідомлялося раніше, в результаті ДТП на Донеччині загинув російський командувач морпіхами бойовиків. Прихвостень терористів помер від втрати крові.