В Авдіївці відновили електропостачання

Станом на ранок 28 квітня централізоване електропостачання Авдіївки відновлено за рахунок підключення в тестовому режимі нової лінії електропередач зі сторони смт Очеретино Ясинуватського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

При цьому зазначається, що генератори ДСНС залишаються на об’єктах соціально-побутової сфери для забезпечення електроенергією в разі необхідності.

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Водопостачання та газопостачання здійснюється в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 квітня через обстріли з боку бойовиків було пошкоджено лінію електропередач поблизу Авдіївки, внаслідок чого місто і Донецька фільтрувальної станція залишилися без електропостачання.

22 квітня електропостачання ДФС було відновлено. Водночас відремонтувати електромережу в районі Авдіївки не було можливості через постійні обстріли з боку бойовиків.

23 квітня елeктропостачання Авдіївки відновили за тимчасовою схемою, із застосуванням віялових відключень. Споживачів почергово перепідключали кожні 2 години.