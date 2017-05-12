На Донбасі загинув грузинський офіцер-доброволець

На Донбасі 11 травня загинув грузинський офіцер запасу Давид Сихарулідзе, який боровся за Україну в зоні АТО. Про це розповів заступник командира "Грузинського легіону" Шота Кеделашвілі.

"Вчора загинув офіцер запасу грузинської армії. Це було в Донецькій області поруч із селом Новолуганськ. Бійці саме перебували на "нулі" (передова — ред.). Прилетів мінометний снаряд, який вибухнув поряд з ними. Офіцер отримав поранення у живіт і стікав кров'ю. Його звали Давид Сихарулідзе. Він хоробро бився з ворогами України в зоні АТО", — розповів Кеделашвили, слова якого передає Inforesist.

Читайте такожДоба в зоні АТО: 53 ворожих обстріли, двоє військовослужбовців загинули

Офіцер Давид Сихарулідзе боровся з окупантами ще в Абхазії в 1992-1993 роках. Також він закінчив військову академію Грузії і військове училище Бундесверу в Німеччині.

До 2015 року служив майором у грузинській армії, а потім в 2015 році він приїхав в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер.