"Амазонки війни": ЗМІ розповіли про життя красунь в АТО (відео)

Вони чарівні, як всі українки, і дуже красиві.

Але замість нічних клубів, розкішного життя і багатих чоловіків - вони обрали війну.

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Героїні програми "Гроші" - незвичайні жінки на війні.

Студентка, дівчина-свято, актриса і співачка, любляча мама. Журналісти запитали у них про життя в стилі амазонок.