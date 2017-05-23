"Амазонки війни": ЗМІ розповіли про життя красунь в АТО (відео)
12:32, 23 травня 2017Війна
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Замість нічних клубів, розкішного життя і багатих чоловіків - вони обрали війну.
Гроші дізналися як живуть красуні в АТО / скріншот
Вони чарівні, як всі українки, і дуже красиві.
Але замість нічних клубів, розкішного життя і багатих чоловіків - вони обрали війну.
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Героїні програми "Гроші" - незвичайні жінки на війні.
Студентка, дівчина-свято, актриса і співачка, любляча мама. Журналісти запитали у них про життя в стилі амазонок.
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