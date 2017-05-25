Позиції "ДНР" поблизу Маріуполя залишили чеченці (відео)
Після ротації з'явилися свіжі сили, ласі до бойової активності.
Дві третини обстрілів попередньої доби припали на приморську ділянку фронту АТО. Розвідка зафіксувала появу нових загонів противника в окупованих Саханці, Пікузах і Октябрі, йдеться в сюжеті ТСН.
Морські піхотинці кажуть, що їх обстрілювали з мінометів і стрілецької зброї. По околицях Широкиного вдарили артилерією – зафіксовано щонайменше 50 розривів снарядів. "Навіть голову не можемо підняти", - скаржаться армійці.
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Біля Азовського моря військові кажуть, що з позицій навпроти забралися чеченці. А новенькі, які заїхали, хочуть постріляти. Зі свіжими силами бойовики почали також укріплювати свої позиції. Українські воїни намагаються цьому завадити, але вимушені діяти з ювелірною точністю, бо не відкидають, що рити окопи окупанти змушують українських полонених. Таке вже було торік, коли людей із лопатами сучасній українській польовій військовій форми морпіхи спостерігали в оптику.
Як раніше повідомляв "Інформаційний спротив", в окупованому бойовиками "ДНР" Новоазовську загострюється конфлікт між місцевими терористами зі складу "9-го омсп мп" і найманцями, які прибули з Чечні.