Позиції "ДНР" поблизу Маріуполя залишили чеченці (відео)

Дві третини обстрілів попередньої доби припали на приморську ділянку фронту АТО. Розвідка зафіксувала появу нових загонів противника в окупованих Саханці, Пікузах і Октябрі, йдеться в сюжеті ТСН.

Морські піхотинці кажуть, що їх обстрілювали з мінометів і стрілецької зброї. По околицях Широкиного вдарили артилерією – зафіксовано щонайменше 50 розривів снарядів. "Навіть голову не можемо підняти", - скаржаться армійці.

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Біля Азовського моря військові кажуть, що з позицій навпроти забралися чеченці. А новенькі, які заїхали, хочуть постріляти. Зі свіжими силами бойовики почали також укріплювати свої позиції. Українські воїни намагаються цьому завадити, але вимушені діяти з ювелірною точністю, бо не відкидають, що рити окопи окупанти змушують українських полонених. Таке вже було торік, коли людей із лопатами сучасній українській польовій військовій форми морпіхи спостерігали в оптику.

Як раніше повідомляв "Інформаційний спротив", в окупованому бойовиками "ДНР" Новоазовську загострюється конфлікт між місцевими терористами зі складу "9-го омсп мп" і найманцями, які прибули з Чечні.