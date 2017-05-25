Бойовики знову гатили з "Градів" біля Авдіївки

Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з ознаками часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення.

Минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого заборонене "Мінськом". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє штаб АТО.

Понад половину фактів порушення проросійськими НЗФ режиму припинення вогню, а саме 27, зафіксовано саме на Приморському напрямку.

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На Донецьком напрямку зафіксовано 17 випадків порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. "Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях з РСЗВ "Град". Зокрема, ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу, що розташований на південній околиці цього населеного пункту", - йдеться у повідомленні. У штабі уточнили, що ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

На Луганському напрямку нараховано 6 ворожих обстрілів.

"В результаті бойових дій минулої доби 2-ох військовослужбовців ЗС України було поранено", - розповіли у прес-центрі штабу АТО.