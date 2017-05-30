Окупанти ввечері обстріляли Авдіївку: троє мирних жителів отримали поранення внаслідок вибуху снаряда

В Авдіївці Донецької області троє мирних мешканців зазнали поранень внаслідок вибуху снаряда.

Про це повідомила речниця поліції Донецької області Наталя Шиман у Facebook.

"Двоє чоловіків та жінка перебували на зупинці громадського транспорту по вулиці Некрасова, коли поруч вибухнув снаряд. Люди отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні. На місці події працюють співробітники поліції", - написала Шиман.

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За її словами, всі троє постраждалих є місцевими мешканцями: чоловік і жінка - обоє 1994 року народження, дані про іншого потерпілого встановлюються.

Крім того, речник зазначила, що один із снарядів "прилетів" на город приватного домоволодіння, розташованого по вул. Лермонтова. Ніхто із людей не постраждав.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група авдіївського відділення поліції, яка встановлює всі обставини події.

Своєю чергою, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що снаряд вибухнув в результаті обстрілу російськими окупантами.

"Близько 19:40 російські окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки. Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул Некрасова. Поранено трьох мешканців. Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах", - заявив Жебрівський.