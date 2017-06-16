У Міноборони озвучили втрати ЗСУ з початку російської агресії
13:16, 16 червня 2017Війна
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Лисенко заявив, що загинули 2 тис. 696 українських військовослужбовців.
9 тис. 903 військові отримали поранення / фото УНІАН
З початку російської агресії в Україні загинули 2696 українських воїнів і 9903 отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району пострілом ворога зі снайперської гвинтівки смертельно поранили українського військовослужбовця.
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