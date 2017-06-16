У Міноборони озвучили втрати ЗСУ з початку російської агресії

З початку російської агресії в Україні загинули 2696 українських воїнів і 9903 отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району пострілом ворога зі снайперської гвинтівки смертельно поранили українського військовослужбовця.