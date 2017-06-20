За тероризм на Донбасі посадили вже 17 осіб - військова прокуратура

За тероризм на Донбасі на сьогодні вже позбавлено волі 17 осіб.

Про це заявив заступник військового прокурора сил АТО Іван Сиводєд, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України.

За його словами, військовою прокуратурою сил АТО продовжуються робота щодо боротьби зі злочинами, скоєними на території Донецької та Луганської областей, зокрема, й представниками так званих «ДНР/ЛНР».

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«Загалом протягом 2015-2017 років нами було здійснено досудове розслідування у 50-ти таких кримінальних провадженнях. Крім того, за цей час було підтримано державне обвинувачення у 16 кримінальних провадженнях стосовно 17 осіб, незаконна діяльність яких пов’язана з участю в терористичних угрупуваннях, або здійснювали їх фінансування. Зокрема, суд визнав їх усіх винними та призначив міру покарання від 3 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив заступник військового прокурора сил АТО.